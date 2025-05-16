Бывшего начальника челябинской ГИБДД заперли в СИЗО

Бывшему высокопоставленному полицейскому избрали меру пресечения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, по ходатайству следователя суд избрал в отношении бывшего начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Александра Гайде меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля.

Напомним, экс-главу городской ГИБДД задержали вчера, 15 мая, по подозрению в превышении должностных полномочий и получении двух взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 1 января 2020 по 24 мая 2024 года занимавший в то время пост начальника городского отдела ГИБДД челябинец приказывал своим подчиненным не привлекать к административной ответственности руководство и сотрудников коммерческой организации за нарушения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра.

За это полицейский получил автомобили марок «Volvo S80» и «Toyota Camry», строительные материалы и бытовую технику.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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