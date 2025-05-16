В Челябинске перенесут остановку трамвая у вокзала

Из-за ремонта трамвайную остановку у челябинского вокзала перенесли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», остановка трамваев «Железнодорожный вокзал» перенесена на временную площадку.

«Комитет дорожного хозяйства строит новую удобную платформу», – уточнили в учреждении.

Остановка трамваев на улице Разина в направлении центра временно перенесена за перекресток с улицей Овчинникова.

Челябинцев просят быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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