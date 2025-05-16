Южный Урал соберет сильнейших фигуристов России

Магнитогорск и Челябинск примут сильнейших фигуристов страны в следующем сезоне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, календарный план основных всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках в сезоне 2025/2026 годов опубликовали на сайте федерации фигурного катания России.

Один из шести юниорских этапов Гран-при России 22-24 октября примет Магнитогорск.

Следом за ним (24-27 октября) состоится взрослый этап Гран-при «Звезды Магнитки».

А финал Гран-при России среди юниоров и взрослых пройдет в Челябинске 4-9 марта 2026 года.

Юниоры и взрослые фигуристы будут выступать во всех четырех видах программы: в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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