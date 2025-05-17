17 – 18 мая ожидаются следующие события – Челябинск

17.05.2025, суббота

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2а, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)

10:30 Челябинск – Мастер-класс по рисованию акварелью «Дыхание весны» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Открытие городского детского МедиаФорума «МедиаСила» (ТРК «Фокус», ул. Молдавская, 16, «Моя территория)

11:00 Челябинск – Мероприятия, посвященные «Ночи музеев» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Официальный старт всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» в рамках IV Открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов (стадион им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 74)

12:00 Челябинск – Финал городского конкурса поэтического чтения «ЧиБиС ̀25» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Познавательный час «Откуда азбука пришла» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по живописи акрилом «Танец красок: акриловая живопись» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Патриотические мастер-классы «Браслет спасения» и «Боевой Чебурашка» с Челябинской областной общественной организацией многодетных семей «МногоНас» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по нейрографике для всей семьи «Рисуем эмоции» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Творческая встреча с театральными режиссерами, актерами, филологами, а также чтителями и зрителями «Драматизация. Открытый подкаст» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Практикум по работе с нейросетями «Нейросети для всей семьи» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Музыкально-литературный вечер «Любовь – волшебная страна» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

18:30 Челябинск – Матч финала Кубка Гагарина: «Трактор» (Челябинск) vs. «Локомотив» (Ярославль) (ЛА «Трактор» им. В.К. Белоусова, ул. 250-летия Челябинска, 38)

20:00 Челябинск – Всероссийская акция «Ночь музеев» (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1) (по записи)

18.05.2025, воскресенье

10:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 Челябинск – Благотворительный сбор вторсырья для животных (парковка гипермаркета «Лента», ул. Бр. Кашириных, 75)

12:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное «Ночи музеев» (Пожарно-техническая выставка ул. Пушкина, 68/1) (библиотека №32, им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

12:00 Челябинск – Квиз «Это у нас семейное!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

12:00 Челябинск – Встреча «Нейросети для всей семьи» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Мастер-класс «Рисуем эмоции» по нейрографике для всей семьи (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Клуб «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Встреча «Над тихой речкой» в клубе «Очарование» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Презентация проекта «Наш кружевной Урал» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Моя семья» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Встреча-концерт клуба бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

16:00 Челябинск – Мастер-класс по нейрографике «Рисуем эмоции» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

18:00 Челябинск – «Ночь музеев» в Театре кукол: театрализованная околоинтеллектуальная игра (Челябинский театр кукол, ул. Кирова, 8) (по записи)

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