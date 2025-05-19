19 мая ожидаются следующие события – Челябинск

19.05.2024, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

11:00 Челябинск – Церемония снятия Почетного караула у мемориала «Вечный огонь» (Аллея славы)

12:00 Челябинск – Литературно-поэтический спектакль по мотивам поэмы «Василий Тёркин. Книга про бойца» в исполнении ведущих актеров Челябинского государственного драматического Камерного театра (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал) (по записи)

14:00 – 17:00 Челябинск – Библиовелопробег «Приглашаем в библиотеку»: открытие Библионедели (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Акция «Знатоки слова», организованная сотрудниками библиотеки №24 (сквер «Сигнал» Ленинского района, ул. Новороссийская)

17:00 Челябинск – Открытие отчетной выставки воспитанников челябинских школ искусств «Музыка детских сердец» (академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1, 2-й этаж)

18:00 Челябинск – Отчетный концерт воспитанников челябинских школ искусств «Музыка детских сердец». Специальный гость – Детско-юношеский симфонический оркестр Детской филармонии им. А.А. Абдурахманова под управлением Валерия Уткина (академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1)

18:30 Челябинск – Отчетный концерт студии авторской песни «Глубина» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

19:00 Челябинск – Матч финала Кубка Гагарина: «Трактор» (Челябинск) vs. «Локомотив» (Ярославль) (ЛА «Трактор» им. В.К. Белоусова, ул. 250-летия Челябинска, 38)

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