«Трактор» потерпел второе подряд поражение в финале Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступил ярославскому «Локомотиву» – 2:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с самого начала обе команды включили высокие скорости. Но первый период челябинцы вчистую проиграли гостям.

На 21 бросок ярославцев в первом периоде хозяева ответили лишь 10. По ударам в створ ворот гости вели 10:5.

Впрочем, долгое время ни тот, ни другой клуб не могли распечатать ворота соперника.

Первыми это сделали «черно-белые». На 17-й минуте Григорий Дронов получил шайбу на синей линии и мощно бросил низом, а Виталий Кравцов вовремя подставил клюшку на пятаке – 1:0.

Но уже на 19-й минуте ярославцы реализовали численное преимущество. Александр Радулов, войдя в зону хозяев, отправил шайбу на правый фланг Артуру Каюмову, а тот, пройдя вперед, с неудобной руки бросил по воротам. Зак Фукале не смог остановить шайбу – 1:1.

На 23-й минуте ярославцы убежали в быструю атаку, и Брайан Фрейз в одно касание замкнул молниеносный розыгрыш Никиты Кирьянова и Рихарда Паника – 2:1. После этого «Трактору» удалось выровнять игру и даже ослабить хватку гостей. Но на 37-й минуте игроки «Локомотива» выигрывают вбрасывание, Дмитрий Симашев мощно бьет от синей линии, а Никита Кирьянов подправляет шайбу на пятаке – 3:1, и на второй перерыв команды уходят при уверенном преимуществе гостей.

На 44-й минуте Александр Рыков возвращает челябинцам надежду. Гости выиграли вбрасывание в своей зоне, но не устояли перед прессингом «черно-белых». Шайба оказалась у Владимира Жаркова, тот отдал пас Рыкову, и нападающий «Трактора» со второй попытки протолкнул шайбу под щитком голкипера ярославцев – 2:3.

Но переломить игру после этого челябинцам не удалось. На 58-й минуте Закари Фкале убегает с ворот, уступая место шестому полевому игроку. И на 59-й минуте гости убегают в контратаку, и Артур Каюмов отправляет шайу в пустые ворота «Трактора».

На 60-й минуте на скамью штрафников отправляются сразу два хоккеиста – челябинец Арсений Коромыслов и ярославец Мартин Гернат. Пустые ворота у хозяев. и Алексей Береглазов отправляет в них еще одну шайбу.

2:5 – второе подряд поражение челябинцев, на этот раз – на домашней арене. И «Локомотив» выходит вперед в финальной серии Кубка Гагарина – 2:1.

Следующая встреча команда в понедельник, 19 мая, здесь же, на ледовой арене «Трактор».

Челябинск, Виктор Елисеев

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