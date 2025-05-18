ЧП в небе над Челябинском. В бор рухнул фрагмент военного самолета

Падение фрагмента военного самолета переполошило челябинцев.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 18 мая. Об этом рассказали жители Челябинска в социальных сетях.
Первыми о ЧП сообщили жители северо-запада областного центра. В пабликах опубликованы многочисленные видео. На роликах видно, как что-то отделяется от военного самолета и падает вниз.
По информации МЧС, от учебного военного самолета отсоединился запасной топливный бак. Пустая емкость упала на территории Челябинского бора.
В настоящее время спасатели нашли бак. В результате инцидента возгорания не произошло. Пострадавших нет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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