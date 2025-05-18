Мэрию Челябинска обязали ограничить доступ в аварийные дома

Мэрию Челябинска через суд обязали ограничить доступ в расселенные аварийные дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, многоквартирные дома №2 и №29 по улице Колхозной в поселке Стройгородок-2 в признаны аварийными еще в 2017 и в 2020 году соответственно, всех жильцов расселили, а здания заброшены.

«Целостность фасадов зданий нарушена, стеклопакеты в оконных проемах повреждены, при этом свободный доступ в здания не ограничен, в том числе и для несовершеннолетних, – рассказали в ведомстве. – Возможность свободного проникновения в здания создает условия для совершения противоправных действий и причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц в случае их разрушения или использования не по назначению, может привести к иным чрезвычайным ситуациям».

Прокурор Челябинска обратился в суд с требованиями возложить на городскую администрацию обязанность принять меры, препятствующие несанкционированному доступу в дома. Суд эти требования удовлетворил.

Челябинск, Павел Зварзин

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