На Урале гимнастка погибла, сорвавшись с «Колеса смерти»

В Магнитогорске выясняются обстоятельства гибели 22-летней спортсменки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла 17 мая в Магнитогорском цирке.

22-летняя гимнастка без страховки и пассировки выполняла акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости» на высоте более 4 метров, сорвалась и упала на арену. От полученных повреждений девушка скончалась в машине скорой помощи. Отметим, что работать со страховкой на «Колесе смелости» невозможно, так как аппарат все время вращается, поэтому его еще называют «Колесо смерти».

По информации телеграм-канала «Цирковые», в этот день представления в цирке не было. В здании учреждения располагалась труппа цирка-шапито «Виват», готовившаяся к гастролям в Абхазии. Гимнастка участвовала в репетиции, но не была профессиональной цирковой артисткой.

Следователи считают, что причиной трагедии стало нарушение ответственными сотрудниками цирка требований охраны труда, предъявляемых к подготовке цирковых представлений.

Следователем Правобережного межрайонного следственного отдела СКР возбуждено уголовное дело. Однако эксперты считают, что вопросы нужно, в первую очередь, задавать руководству «Росгосцирка» и министерства культуры РФ, которое анонсировало гастроли в рамках российско-абхазских отношений. «Магнитогорский цирк не является юридическим лицом. Это филиал компании «Росгосцирк», который согласно Уставу компании является единоличным исполнительным органом»,– напоминают «Цирковые».

На данный момент известно, что погибшая девушка была кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике, но не имела отношения к цирковым выступлениям, а «Колесо смерти» установили для фотофиксации перед таможенным оформлением. Но непонятно, зачем фотографировать его нужно было именно на манеже Магнитогорского цирка, если фото для таможни можно было сделать на улице или внутри цирка-шапито.

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Челябинск, Виктор Елисеев, Софья Артемьева

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