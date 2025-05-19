В южноуральских горах проснулись гадюки

В национальном парке в Челябинской области активизировались гадюки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», в заповеднике в разгаре сезон гадюк. Проснувшиеся змеи охотятся и греются на солнце.
«Несмотря на свою репутацию, гадюка – змея не агрессивная и пугливая. И почти гарантированно отползает в сторону, почувствовав ваше приближение. А укусить может только если на нее случайно наступить или взять в руки», – предупреждают сотрудники парка.
Поэтому при встрече с этим обитателем национального парка не следует паниковать, советуют туристам. Также не нужно проявлять агрессивность или пытаться его потрогать. Пусть ползет восвояси.
Челябинск, Виктор Елисеев
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