В Челябинской области намерены ужесточить правила торговли спиртным

Власти Южного Урала готовятся ограничить торговлю алкоголем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в регионе разработан и передан на рассмотрение в областное законодательное собрание проект закона, предусматривающий дополнительные ограничения реализации алкогольной продукции.

В нем устанавливаются новые требования к объектам общественного питания, расположенным в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Предлагается, что зал обслуживания в таких объектах не может быть менее 50 квадратных метров, а не 40 квадратных метров, как это было до сих пор. «Увеличение площади зала будет способствовать повышению качества обслуживания и снизит риск появления недобросовестных участников рынка», – предполагают авторы законопроекта.

На сегодня в Челябинской области 21 из 115 объектов общепита (бары, рестораны, буфеты, кафе), расположенных в многоквартирных домах, имеют зал площадью менее квадратных метров. Владельцам данных заведений нужно будет увеличить площадь зала обслуживания либо перепрофилироваться.

Кроме того, документ предлагает увеличить размер уставного капитала для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в Челябинске и Магнитогорске, – с 200 тысяч до 400 тысяч рублей, в других городских населенных пунктах – со 100 до 200 тысяч рублей, в сельских населенных пунктах – с 30 до 60 тыяч рублей.

Закон Челябинской области предлагается ввести в действие с 1 сентября 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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