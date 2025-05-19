В центре Челябинска троллейбус оборвал провода

Северо-запад Челябинска около часа был лишен трамвайного сообщения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня, 19 мая, около 10:00 на пересечении проспектов Победы и Свердловского.

Троллейбус оборвал контактный провод при проезде трамвайной линии.

«Закрыто движение трамваев на Чичерина, – сообщили в «ЧелябГЭТ». – Движение организовано: 14, 19 маршрут со стороны ЧМК до ЧЭМК, 15 маршрут ЧТЗ – Першино (с системы до депо 2), 16 маршрут Автовокзал – Кирова – ЧЭМК, 22 маршрут Чистопольская – депо №2».

Трамвайное сообщение северо-запада и центром и другими районами города возобновили после 11:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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