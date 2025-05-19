Жительницу Миасса, обвиняемую в убийстве двухлетнего сына, лишили родительских прав

Суд лишил родительских прав многодетную мать, добавлявшую в детскую смесь младшего сына наркотики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Миасский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску органа опеки к многодетной матери о лишении родительских прав.

Напомним, ранее женщину задержали по обвинению в убийстве своего двухлетнего сына. Ребенок умер в январе текущего года в результате токсического отравления. По версии следствия, накануне трагедии мать давала малышу детскую смесь, содержащую наркотические вещества.

Женщину заключили под стражу, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

В судебном заседании горе-мамаша возражала против удовлетворения исковых требований, заявив, что намерена заниматься воспитанием и содержанием оставшихся в семье трех детей, и даже в условиях следственного изолятора продолжает общение с семьей, рассчитывая на их поддержку.

Суд заявленные исковые требования о лишении родительских прав удовлетворил в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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