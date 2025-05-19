В центре Челябинска на неделю закроют перекресток

Движение через перекресток улиц Свободы и Коммуны временно закроют.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с продолжением работ по реконструкции теплотрассы.
«С 20 по 26 мая будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Свободы и Коммуны (западная часть) в районе дома №44 по улице Свободы», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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