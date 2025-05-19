Бывший замначальника Центра «Э» в Челябинской области предстанет перед судом

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, перед судом предстанет 37-летний бывший заместитель начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД.

По данным следствия, 8 октября 2024 года южноуралец получил от знакомого 3,5 миллиона рублей. За эти деньги он пообещал урегулировать гражданско-правовой спор, добившись удовлетворения жалобы, поданной в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, и отмены решения нижестоящих судов.

Однако на самом деле он ничего делать не собирался (да и не имел такой возможности), решив таким образом просто выманить у приятеля деньги.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube