Глава ГАИ Челябинска уходит в отставку на фоне уголовного дела предшественника

Начальник Госавтоинспекции Челябинска подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , глава ГАИ Челябинска Радий Ганиев готовится уйти, не проработав в должности и года. Эту информацию подтвердили в силовом ведомстве.

По данным источника агентства, Ганиев подал заявление об отставке в начале мая. Однако бумагу руководство еще не подписало, и у высокопоставленного полицейского еще есть время передумать.

Отметим, что история с отставкой разворачивается на фоне уголовного дела, возбужденного в отношении предыдущего руководителя ГИБДД Челябинска на прошлой неделе.

Напомним, экс-главу городской ГИБДД Александра Гайде (покинувшего эту должность год назад, также в мае) задержали 15 мая. По версии следствия, в период с 1 января 2020 по 24 мая 2024 года полицейский приказывал своим подчиненным не привлекать к административной ответственности руководство и сотрудников коммерческой организации за нарушения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра.

За это полицейский он получил автомобили марок «Volvo S80» и «Toyota Camry», строительные материалы и бытовую технику.

35-летний Радий Ганиев возглавил городскую Госавтоинспекциб в сентябре прошлого года. Он родился в Троицке. В 2012 году окончил Краснодарский университет МВД России. Начал службу в ОВД Троицка с должности следователя. В Госавтоинспекцию пришел в 2016 году, В 2022 году был назначен командиром батальона полка ДПС. В сентябре 2024 года возглавил городскую ГАИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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