Экс-замглавы Сосновского района отделался условным сроком за растрату 27 миллионов рублей

В Челябинской области вынесли приговор бывшему высокопоставленному чиновнику, заплатившему из бюджета за здание детского сада вдвое больше его реальной стоимости.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал бывшего первого заместителя главы Сосновского района и двоих бизнесменов виновными, в зависимости от степени участия, в превышении должностных полномочий, растрате, пособничестве в растрате и пособничестве в превышение должностных полномочий.

В 2017 году чиновник заключил с коммерческой организацией, фактически возглавляемой одним из соучастников, муниципальный контракт на покупку здания под размещение детского сада в поселке Рощино по заведомо завышенной стоимости.

Оценку здания произвел еще один соучастник, работавший в сфере недвижимости. Помещение оценили примерно в 56,5 миллиона рублей при его фактической стоимости около 28,7 миллиона рублей.

Таким образом, при пособничестве соучастников первый замглавы района растратил около 27,8 миллиона рублей, выделенные министерством образования региона в качестве субсидии на приобретение здания.

Суд приговорил бывшего чиновника к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года и штрафом в 400 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе в течение 2,5 лет.

Соучастникам назначено наказание в виде 3,5 и 4 лет лишения свободы условно с испытательными сроками 2 года и 2,5 года, со штрафами 200 и 400 тысяч рублей соответственно, с лишением права занимать определенные должности, на государственной и муниципальной службе на срок 2 года каждому.

Исковое заявление администрации Сосновского района о взыскании с осужденных около 27,8 миллиона рублей в возмещение ущерба оставлено без рассмотрения.

«Прокуратура изучит приговор на предмет его обоснованности», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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