«Трактор» – в шаге от поражения в финале Кубка Гагарина: челябинцы снова уступили «Локомотиву»

Челябинский «Трактор» дома проиграл «Локомотиву» из Ярославля – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде хозяева действовали чуть активнее, однако по броскам в створ ворот чуть уступили ярославцам – 7:8.

И как раз один «лишний» бросок позволил «Локомотиву» открыть счет.

На 14-й минуте встречи два Максима – Шалунов и Березкин – убежали два в одного. Шалунов обвел Артема Блажиевского и передал шайбу Березкину, а тот в одно касание отправил ее в ворота «Трактора» – 1:0.

Во второй двадцатиминутке продолжилось равное противостояние. Вновь челябинцы играли чуть активнее, а ярославцы – бросали чуть больше. Но счет на табло не изменился.

В третьем периоде шайба все так же не шла в ворота гостей. Зато им на 48-й минуте улыбнулась невероятная удача. Илья Николаев бросил по воротам с острого угла, шайба попала в голову Зака Фукале и отскочила под перекладину. Судья даже не заметил этого. Лишь после подсказки гол засчитали – 2:0 в пользу «Локомотива», и это уже серьезно осложняет положение челябинцев не только в сегодняшнем матче, но и во всей финальной серии.

Тренерский штаб хозяев решает рискнуть, не дожидаясь концовки третьего периода, и за 6 минут 37 секунд снимает с ворот Зака Фукале. Челябинцы вшестером пытаются сломить сопротивление гостей. Долго не пускают их ярославцы в свою зону. Наконец, продавливают «черно-белые» оборону гостей, и на 58-й минуте Чарльз Робинсон резко набросывает на пятак, шайба влетает в конек Владимира Ткачева, а от него – в ворота – 1:2, челябинцы сокращают отставание.

После этого хозяева продолжили давить, и на 60-й минуте у Байрона Фрейза сдали нервы: ярославец отправился на пять минут на скамью штрафников за удар соперника клюшкой.

Игроки «Трактора» оказались вшестером против четверых. Но ошибся Максим Шабанов, и Денис Алексеев отправил шайбу от своей синей линии в пустые ворота хозяев – 3:1.

Челябинский клуб терпит третье поражение подряд. Счет в финальной серии Кубка Гагарина – 3:1 в пользу «Локомотива».

Следующий матч состоится в Ярославле 21 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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