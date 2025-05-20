20 мая ожидаются следующие события – Челябинск

20.05.2025, вторник

10:00 Челябинск – Лекция «Компьютерная грамотность – веление времени: знакомство с компьютером» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Отборочный этап Всероссийского детского Кубка Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

11:00 Челябинск – Урок безопасности «Школа юного пешехода» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00 Челябинск – Творческая встреча с писательницей Анной Алферовой (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

11:00 Челябинск – Концертная программа «Я люблю тебя, жизнь» ансамбля «Берега» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Интеллектуально-развлекательная игра «Безопасное колесо» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 – 17:00 Челябинск – Библиотечный диктант «О библиотеке с любовью» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Музейный мир Челябинска» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

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