Транспортный коллапс в Магнитогорске: 200 тысяч человек практически отрезаны от больниц и школ

Более 200 тысяч магнитогорцев практически отрезаны от больниц, школ и детских садов из-за хаоса в сфере общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители Магнитогорска массово жалуются на транспортный коллапс в городе. Социальные сети общественников заполонили жалобы на отмену маршрутных такси и регулярный сход трамваев с рельс.

Так называемый «Левый берег» насчитывает более 200 тысяч жителей, которые не могут уехать в поликлинику, на работу, отвезти детей в школы и детские сады, отмечают южноуральцы.

«В городе были отменены маршрутные такси №47 и №48, альтернативу городские власти не предусмотрели. Формально остался маршрут №63, но количество рейсов мало и не закрывает потребностей многотысячного населения. Также отсутствует удобное расписание, слабая информированность жителей о времени прибытия маршрута на остановочные пункты», – рассказывают активисты.

Состояние трамвайных путей также оставляет желать лучшего, в результате чего в осенне-зимний сезон трамваи часто сходят с рельсов, заметили общественники. В апреле 2025 года было 2 схода трамваев с рельс, на время восстановления движения жители района «Спутник» оказались отрезаны от города. А в выходные дни трамвайное сообщение зачастую практически прекращается.

Кроме того, на «Левом берегу» отменили садовые маршруты. Чтобы уехать в сад, пенсионеры должны объехать половину города в другой район, и уже оттуда пересесть на нужный автобус.

При этом на «Правом берегу» автобусов очень много, основная транспортная мощность города сосредоточена в этом районе, тогда как жители других районов испытывают крайний дефицит.

«Городские поселки страдают больше всего: так, в Новостройке вся социальная инфраструктура располагается в 4 километрах от поселка, дорога пешком занимает 1 час. От остановки «Спутник» ходит только один вид общественного транспорта, трамвай. Регулярные поломки отрезают людей от аптек, поликлиник, школ, детских садов. Жители вынуждены ходить пешком в любую погоду. Маршрутное такси, по их словам, формально имеется, но по факту его не дождаться», – говорят общественники.

Активисты обратились в прокуратуру и администрацию Магнитогорска. Южноуральцы требуют обеспечить жителей второго по величине города Челябинской области регулярным общественным транспортом и наладить бесперебойное транспортное сообщение с учетом актуальных для населения маршрутов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube