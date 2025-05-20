Зарплаты в 100 тысяч рублей половина южноуральцев дождется к 2032 году

Зарплату в 100 тысяч рублей половина жителей Челябинской области будут получать через семь лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинская область заняла 23 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат, опубликованном РИА «Новости».

Субъекты Российской Федерации расположили, рассчитав количество лет, необходимых для того, чтобы медианная зарплата в регионе достигла 100 тысяч рублей в месяц в среднероссийских ценах (с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности).

«В исследовании оценивалось время, необходимое для достижения медианной зарплаты уровня 100 тысяч рублей в месяц в субъектах Федерации по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет», – рассказали в РИА «Новости».

Раньше других зарплаты выше 100 рублей в месяц смогут достичь половина работников предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе. Для этого потребуется около полугода, так что половина ямалчан уже к концу нынешнего года может увидеть эту цифру на своем лицевом счету.

Следующие три строчки также занимают северяне – жители Чукотского автономного округа, Магаданской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Здесь для достижения пятизначных зарплат половиной сотрудников потребуется менее 3,5 лет. Далее располагаются северяне и сибиряки: Ненецкий автономный округ (3,9 года), Мурманская область (4,6 года), Республика Саха (Якутия) (4,8 года), Иркутская область и Красноярский край (по 5,1 года). Замыкает десятку Москва (5,3 года).

Челябинская область вошла в следующую категорию: в 14 регионах срок, за который у большинства работников зарплаты превысят 100 тысяч рублей в месяц, находится в диапазоне от 5,3 до 7 лет.

Половине южноцральцев придется ждать такой суммы 6,8 года (это 23-й показатель по стране). 75% работников смогут получать более 100 тысяч в месяц через 10,3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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