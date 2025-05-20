Жители челябинского поселка на три недели останутся без горячей воды

В поселке Новосинеглазово отключат горячее водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с заменой магистрального трубопровода с 21 мая по 11 июня будет отключена горячая вода в 28 жилых домах и 5 социальных объектах поселка Новосинеглазово.

Под ограничение попадают следующие адреса:

ул. 8 марта, 2, 4, 6, 8, 12, 12А, 14, 14А, 14Б, 16;

ул. Кирова, 1/2, 3, 8;

ул. Комсомольская, 2;

ул. Лермонтова, 19, 22, 24, 26, 28;

ул. Морозова, 23;

ул. Октябрьская, 17, 23, 25, 27;

ул. Челябинская, 9, 11, 13, 13А, 15, 15А, 17;

ул. Чехова, 4, 4А.

«Прокладка нового трубопровода синхронизирована с проводимыми в поселке дорожными работами», – уточнили представители городских властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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