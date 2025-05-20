Цены на продукты в Челябинской области выросли почти на 5% с начала года

В Челябинской области инфляция продолжает расти.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле текущего года цены на товары и услуги выросли на 0,5% по сравнению с мартом.
Быстрее всего росла стоимость продовольственных товаров. За месяц они увеличились на 1,2%. Услуги выросли в цене на 0,1%. Непродовольственные товары незначительно подешевели (-0,1%)
По сравнению с декабрем прошлого года индекс потребительских цен вырос на 3,4%. Лидером роста цен также стали продукты. Они подорожали на 4,8%. Чуть отстали услуги (+4,4%). Непродовольственные товары увеличились в цене на 1,1%.
Челябинск, Виктор Елисеев
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