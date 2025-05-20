В Челябинске начали работу муниципальные пляжи

В Челябинске открылся купальный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , почти за две недели до календарного лета открылись девять муниципальных пляжей на берегах городских водоемов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Челябинска Алексей Лошкин.

«Отдых на них безопасен. Мы убрали территорию, отремонтировали пляжное оборудование, установили мобильные туалеты, провели противоклещевую обработку и очистили дно акватории. Безусловно, организовали охрану, круглосуточное видеонаблюдение и ежедневную работу матросов-спасателей», – рассказал чиновник.

Особое внимание в этом году уделили пляжу «Новороссийский» в Ленинском районе, где есть пока единственная в городе зона отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Инклюзивную территорию расширили и оснастили специальным инвентарем для нужд особых посетителей», – отметил градоначальник.

Впрочем, чиновник признал, что «для комфортного отдыха не хватает бесплатных лежаков и источников питьевой воды в шаговой доступности». Кроме того, неплохо бы разнообразить отдых у воды, установив детские и спортивные площадки.

В мэрии пообещали сделать это уже в текущем купальном сезоне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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