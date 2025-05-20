СКР проверит работу «подпольного» кафе с мигрантами в Челябинске

Глава СКР потребовал проверить работу ларька общепита в Ленинском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, информация о нарушении миграционного законодательства в Челябинске появилась в социальных сетях.

Ранее горожане рассказали о работе на улице Гагарина в Ленинском районе Челябинска нелегального кафе. Покупателей обслуживают приезжие из одной из республик Центральной Азии, причем официально они не трудоустроены.

По словам челябинцев, работники нарушают санитарные нормы и не имеют медицинских книжек. Кроме того, владельцы кафе документов, подтверждающих их право на работу на муниципальной земле и торговлю продукцией горожанам так и не предоставили.

В региональном следственном управлении организована процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Шавкунову доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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