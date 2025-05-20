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Вторник, 20 мая 2025, 17:20 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске ограничили движение в районе главного корпуса ЧелГУ

Напротив ЧелГУ ограничено движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

«До 24 мая затруднен проезд по 3 и 4 полосам проезжей части в районе дома №129 по улице Братьев Кашириных по направлению к центру», – уточнили представители городских властей.

Фото: тг-канал пресс-службы мэрии Челябинска

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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