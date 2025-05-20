В Челябинске ограничили движение в районе главного корпуса ЧелГУ

Напротив ЧелГУ ограничено движение транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.
«До 24 мая затруднен проезд по 3 и 4 полосам проезжей части в районе дома №129 по улице Братьев Кашириных по направлению к центру», – уточнили представители городских властей.
Фото: тг-канал пресс-службы мэрии Челябинска
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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