Южноуралец, шесть лет назад задушивший женщину ради драгоценностей, предстанет перед судом

В Челябинской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений более 6 лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Верхнего Уфалея, обвиняемого в разбое и убийстве. Об этом сообщили в пресс-службах следственного управления СКР по Челябинской области и регионального полицейского главка.

Само преступление произошло в ночь с 28 на 29 октября 2018 года в поселке Слюдорудник, расположенного на территории Кыштыма. Молодой человек выпивал в квартире одного из домов с ее хозяйкой, когда положил глаз на принадлежавшие ей ювелирные украшения.

Выждав момент, южноуралец напал на 58-летнюю женщину и, используя фрагмент веревки, задушил. После чего сбежал, прихватив с собой драгоценности на общую сумму не менее 90 тысяч рублей.

По горячим следам раскрыть преступление не удалось. Но в 2024 году полицейские, изучая подробности биографий живших шесть лет назад в Кыштыме вахтовых работников, обратили внимание на ранее неоднократно судимого жителя Верхнего Уфалея. Тогда он как раз обитал в поселке Слюдорудник.

«При повторном допросе свидетелей, а также проведении психофизиологического исследования с использованием полиграфа удалось получить важную для следствия информацию, а во время допроса мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства», – рассказали в региональном следственном управлении СКР.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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