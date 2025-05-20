В челябинском общежитии рухнули стена и потолок. Прокуратура начала проверку

В четырехэтажном доме в Ленинском районе Челябинска рухнули перекрытия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку по факту обрушения стены в многоквартирном доме №5 по улице «Челябинского рабочего».

Инцидент произошел в понедельник, 19 мая, в Ленинском районе. В бывшем общежитии рухнула стена между ванной и туалетом. Кроме того, частично обвалились перекрытия между вторым и третьим этажами.

Здание, которому в этом году исполнится 85 лет, в 2019 году было признано аварийным и подлежащим сносу. Однако его расселение, по информации прокуратуры, запланировано только на 2027 год.

По словам жителей, больше года его жильцы живут без газа. Около года у них не было горячей воды. Углы в некоторых квартирах покрыты трещинами. А в подъездах активно распространяется грибок.

«Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства ответственными лицами управляющей организации при содержании многоквартирного жилого дома», – заявили в надзорном ведомстве.

В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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