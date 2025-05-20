В Челябинске стал временно недоступен номер 103. На какой телефон звонить

Челябинцы не могут дозвониться по номеру скорой медицинской помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в связи с краткосрочной нештатной ситуацией на подстанции скорой медицинской помощи в Челябинске был временно недоступен номер 103.

«Дежурные службы оперативно восстанавливают связь», – заверили представители ведомства.

Пока для вызова скорой медицинской помощи жители областного центра могут использовать номер 112.

Также дополнительные контактные телефоны подстанций скорой медицинской помощи в районах Челябинска:

Курчатовский район – 8(351)794-65-33;

Металлургический район – 8(351)722-54-11;

Центральный район – 8(351)263-06-83;

Тракторозаводский район – 8(351)772-86-83;

Ленинский район – 8(351)256-29-56;

Советский район – 8(351)262-74-29;

поселок Новосинеглазово – 8(351)282-27-21.

Челябинск, Виктор Елисеев

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