В Челябинске стал временно недоступен номер 103. На какой телефон звонить

Челябинцы не могут дозвониться по номеру скорой медицинской помощи.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в связи с краткосрочной нештатной ситуацией на подстанции скорой медицинской помощи в Челябинске был временно недоступен номер 103.
«Дежурные службы оперативно восстанавливают связь», – заверили представители ведомства.
Пока для вызова скорой медицинской помощи жители областного центра могут использовать номер 112.
Также дополнительные контактные телефоны подстанций скорой медицинской помощи в районах Челябинска:
Курчатовский район – 8(351)794-65-33;
Металлургический район – 8(351)722-54-11;
Центральный район – 8(351)263-06-83;
Тракторозаводский район – 8(351)772-86-83;
Ленинский район – 8(351)256-29-56;
Советский район – 8(351)262-74-29;
поселок Новосинеглазово – 8(351)282-27-21.
Челябинск, Виктор Елисеев
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