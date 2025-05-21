21 мая ожидаются следующие события – Челябинск

21.05.2025, среда

10:00 Челябинск – Занятие «Компьютерная грамотность – веление времени: Интернет» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Квиз «Книга. Буква. Библиотека» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная летним мероприятиям в «Аркаиме» и дальнейшей стратегии развития заповедника (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Воровского, 61б, крайне правое крыльцо, 3-й этаж, оф. 9)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – В рамках проекта «Патриотизм в действии» пройдет литературно-музыкальная композиция по поэме Роберта Рождественского «Реквием», посвященная 80-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, «Это нужно не мертвым! Это нужно живым!» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

13:00 Челябинск – Открытый мастер-класс режиссера Михаила Милькиса «Импровизация как основа построения действия» (Челябинск, ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36а, корп. 3, ауд. 3409)

14:00 Челябинск – Лекция о творчестве французского живописца Поля Сезанна (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Семейный кинозал: смотрим фильм «Три плюс два» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Цветочное панно» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:30 Челябинск – Мастер-класс по живописи маслом «Натюрморт с тарелкой вишен» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60) (Для участия необходимы материалы: холст 20*30, масляные краски, льняное или подсолнечное масло, палитра, кисти, салфетки)

15:00 Челябинск – Награждение участников Регионального этапа Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России» (Челябинск-Сити, ул. Кирова, 159, 2-й этаж, красный зал)

15:00 Челябинск – Презентация книги Ольги Карпенко «Девять фронтовых судеб», которая издана к 80-летию Победы и посвящается участникам Великой Отечественной войны – преподавателям Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:30 Челябинск – Литературный клуб «О книгах по душам» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

18:00 Челябинск – Областной фестиваль отрядной песни (сквер студенческих отрядов, напротив главного корпуса ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)

18:00 Челябинск – Концерт «Домры загадочной звуки волшебные» (специальная детская школа искусств Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского, ул. Советская, 51)

18:00 Челябинск – Встреча клуба «Литература без границ» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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