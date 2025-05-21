В Челябинске восстановили работу номера 103

На челябинской станции скорой медицинской помощи устранили неполадки со связью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, работа автоматизированной телефонной станции службы скорой медицинской помощи в Челябинске полностью восстановлена.

Напомним, поздно вечером вторника, 20 мая, в связи с нештатной ситуацией оказался недоступен номер 103, по которому горожане могли вызвать скорую помощь. Челябинцам напомнили, что к медикам можно обратиться также на телефону 112.

В настоящее время прием вызовов на номер 103 осуществляется в штатном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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