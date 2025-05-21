Суд арестовал недвижимость экс-депутата Челябинской гордумы на миллиард рублей

По требованию конкурсного управляющего на недвижимость бизнесмена, экс-депутата Челябинской городской думы Олега и Иванова и его супруги Татьяны Завгородней наложен арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Арбитражный суд Челябинской области принял соответствующее решение в рамках дела о банкротстве строительной компании «АльфаСтрой». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее конкурсный управляющий потребовала привлечь собственника фирмы Олега Иванова к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия. Соответчиком также может стать супруга предпринимателя, экс-депутат Законодательного собрания Челябинской области Татьяна Завгородняя. Размер требований превышает 1 миллиард 85 миллионов рублей.

Суд принял решение об аресте трех квартир, жилого дома, 13 зданий (включая офисы) в Челябинске и в Москве, а также нескольких земельных участков. Кроме того, супругам запрещено отчуждать доли в бизнесе и выводить средства со своих банковских счетов.

Напомним, Олега Иванова задержали в конце июня 2023 года и отправили под стражу. В декабре 2022 года ему предъявили обвинение в уклонении от налогов на полмиллиарда рублей. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании ООО «АльфаСтрой», принадлежащей Иванову.

В июле 2023 года бизнесмен объявил себя банкротом. В декабре того же года Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом и ООО «Альфастрой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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