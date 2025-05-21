На торгах по организации школьного питания в Челябинской области снова выявили сговор

Челябинское УФАС России выявило многомилионный сговор на торгах по организации школьного питания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство установило нарушения закона о защите конкуренции в 27 закупках, проводившихся в 2022-2024 годах.

Участники картеля: АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание – ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и два индивидуальных предпринимателя.

Заказчиками закупок являлись образовательные организации Челябинска и области.

Предприятия, принимавшие совместное участие в торгах, использовали антиконкурентные модели «единственный поставщик» и «единственный победитель».

При этом участники сговора использовали общую инфраструктуру (IP-адреса, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу ЭЦП), имели длительные и устойчивые финансовые взаимоотношения, совместно принимали управленческие решения.

Целью сговора было обеспечение победы конкретного участника и поддержание цен на торгах.

Фактический доход участников сговора составил около 90 миллионов рублей.

За нарушение требований закона о защите конкуренции участники картеля будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы.

Это не первый раз, когда антимонопольщики выявляют сговор на рынке школьного питания в Челябинской области. Так, в конце 2023 года в сговоре по контрактам на организацию процесса в 106 школах (на 2 миллиарда рублей) обвинили комитет по делам образования Челябинска и «Уральский комбинат питания».

Челябинск, Виктор Елисеев

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