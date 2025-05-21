На северо-западе Челябинска закроют движение из-за спортивных состязаний

Из-за всероссийского полумарафона в Челябинске на полдня закроют движение по одной из улиц.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в субботу, 24 мая, в Калининском районе Челябинска пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ».
В связи с этим с 7:00 до 15:00 будет закрыто движение по Университетской набережной на участке от улицы Северокрымской до улицы Чичерина.
На время действия ограничений изменятся маршруты трех автобусов:
№26 – ЧВВАКУШ – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Чичерина – Университетская Набережная – Академика Королёва – Братьев Кашириных – Шершни – Агроуниверситет;
№51 – Сосновка – Братьев Кашириных – Чичерина (разворот на перекрестке Чичерина и Университетской набережной);
№214 – Прудный – Молодогвардейцев (без объезда микрорайона Академ Риверсайд).
Челябинск, Виктор Елисеев
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