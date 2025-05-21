Первому замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предъявили новое обвинение

В деле высокопоставленного южноуральского чиновника добавилось эпизодов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сотрудники управления ФСБ по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту получения взятки в отношении первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко и начальника ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Елены Гончаренко.

По версии следствия, подельники получили взятки в крупном размере. Деньги им выплачивали бизнесмены, задействованные при исполнении государственных контрактов по внедрению в регионе интеллектуальной транспортной системы. По информации пресс-службы регионального УФСБ, общая стоимость соглашений превышает 100 миллионов рублей.

Напомним, Станислава Харченко задержали 24 декабря прошлого года после обысков у него на рабочем месте и дома по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, нарушения могли иметь место при подписании контрактов стоимостью 478 миллионов рублей на капитальный ремонт дороги к Джабыку в 2021 году, а также на ремонт дороги Мисяш – Чебаркуль – трасса М-5 в 2024 году (стоимость работ 174,8 миллиона рублей).

Сам чиновник все обвинения отрицает, по-прежнему занимая пост первого заместителя министра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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