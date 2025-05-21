Фанатов «Трактора» развезут с трансляции пятого матча финала Кубка Гагарина

Работу общественного транспорта продлят ради хоккейного матча.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня «Локомотив» и «Трактор» встретятся в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, начало в 21:30 по челябинскому времени.

Для болельщиков «Трактора» в парке Гагарина будет организована фан-зона, а после матча они смогут доехать до дома на ночных автобусах. Посадка пассажиров запланирована у главного входа в Парк Гагарина по улице Коммуны.

Маршруты будут следовать:

№2 – в Чурилово;

№4 – до улицы Мамина;

№15 – до ЧМК,;

№18 – до ТРК «Алмаз»;

№33 – до поселка Фатеевка;

№64 – до автобусного парка (ул. Молодогвардейцев) через улицу Братьев Кашириных;

№81 – до улицы Чистопольской.

Кроме того, до 01:00 продлят работу троллейбусных маршрутов:

№10 – Парк Гагарина – «Солнечный берег», интервал 30 минут;

№12 – АМЗ – Молдавская, интервал 15 минут;

№19 – Парк Гагарина – Мамина, интервал 15 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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