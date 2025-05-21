Фанатов «Трактора» развезут с трансляции пятого матча финала Кубка Гагарина

Работу общественного транспорта продлят ради хоккейного матча.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня «Локомотив» и «Трактор» встретятся в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, начало в 21:30 по челябинскому времени.
Для болельщиков «Трактора» в парке Гагарина будет организована фан-зона, а после матча они смогут доехать до дома на ночных автобусах. Посадка пассажиров запланирована у главного входа в Парк Гагарина по улице Коммуны.
Маршруты будут следовать:
№2 – в Чурилово;
№4 – до улицы Мамина;
№15 – до ЧМК,;
№18 – до ТРК «Алмаз»;
№33 – до поселка Фатеевка;
№64 – до автобусного парка (ул. Молодогвардейцев) через улицу Братьев Кашириных;
№81 – до улицы Чистопольской.
Кроме того, до 01:00 продлят работу троллейбусных маршрутов:
№10 – Парк Гагарина – «Солнечный берег», интервал 30 минут;
№12 – АМЗ – Молдавская, интервал 15 минут;
№19 – Парк Гагарина – Мамина, интервал 15 минут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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