Челябинец обналичил через фирмы-однодневки больше 6 миллионов рублей

В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в создании фирм-однодневок и незаконной банковской деятельности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка выявили факты регистрации фирм-однодневок через подставных лиц и незаконного обналичивания средств на сумму более 6 миллионов рублей.

Собранные оперативниками материалы послужили основанием для возбуждения 13-ти уголовных дел по признакам незаконного образования юридического лица и уголовного дела по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

50-летний житель Челябинска задержан. Установлено, что мужчина действовал в составе организованной группы.

У него дома и в расположенных в Советском районе областного центра офисных помещениях, используемых злоумышленниками, полицейские провели обыски. Изъято оборудование для дистанционного банковского обслуживания, мобильные устройства, SIM-карты, банковские карты, печати и учредительные документы организаций-однодневок.

В настоящее время сотрудниками ГУ МВД проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников и иных эпизодов противоправной деятельности. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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