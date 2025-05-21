Главбух магнитогорской пиццерии увела у хозяев больше 24 миллионов рублей

В Магнитогорске перед судом предстанет главный бухгалтер, пять лет обманывавшая работодателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, женщина, работая главным бухгалтером у индивидуального предпринимателя в пиццерии, в период с июля 2019 года по апрель 2024 года необоснованно завышала себе размер заработной платы, похитив у работодателя свыше 21,3 миллиона рублей.

Кроме того, магниготорчанка фиктивно трудоустроила в организацию свою дочь на должность диспетчера. Больше двух лет она ежемесячно получала заработную плату, общая сумма которой превысила 2,7 миллиона рублей.

В общей сложности ущерб хозяина пиццерии от действий работницы превысил 24 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия наложен арест на квартиру женщины стоимостью более 3,6 миллиона рублей и 9 банковских счетов.

Ранее магниготорчанка привлекалась к уголовной ответственности за присвоение и растрату, отбывала наказание в местах лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube