В Челябинске управляющая компания два года незаконно начисляла жителям плату за капремонт

После вмешательства коммунальщики провели жителям многоквартирного дома в Челябинске перерасчет платы за капитальный ремонт на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сомнениями в правильности начислений с надзорным ведомством Курчатовского района Челябинска поделилась жительница дома №22 по улице Бейвеля.

Женщина не раз обращалась в управляющую компанию «Голос.Челябинск» с просьбой провести перерасчета платежей за капитальный ремонт общедомового имущества, однако ей было отказано.

Проверка показала, что собственники помещений нового многоквартирного дома (он был построен в 2015 году) в 2017 году приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. И уже с марта 2017 года УК начала собирать с них взносы на капремонт. При этом, исходя из требований регионального законодательства, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников жилых помещений наступает лишь по истечении 8 месяцев после включения дома в региональную программу. То есть платить за это жильцы дома по Бейвеля, 22, должны были начать только с июля 2019 года.

Прокурором директору ООО «Голос.Челябинск» внесено представление об устранении нарушений закона с требованием проведения перерасчёта собственникам помещений дома с учетом требований законодательства.

В результате вмешательства прокуратуры собственникам более 100 квартир проведен перерасчет на общую сумму около 5,3 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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