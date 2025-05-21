Экстрасенсы обидели жителей уральского поселка

Встреча с участниками шоу «Битва экстрасенсов» разочаровала жителей уральской глубинки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», съемки очередной серии шоу «Битва сильнейших» (очередной сезон ТВ-саги «Битва экстрасенсов») прошли 20-21 мая в поселке Восточный, расположенном на территории Миасса. И уже вторые сутки эту новость обсуждают в социальных сетях местные жители.

Трое героев «Битвы» прибыли в Челябинскую область, чтобы «разобраться» с полтергейстом, якобы не дающим покоя жителям одного из домов. «Жуткий случай: невидимая сущность методично выживает женщину с дочерью из их же дома», – изложили суть проблемы в паблике «Инцидент Миасс». Правда, жильцы оказались не слабаками – они обратились в программу еще 5 лет назад, и, судя по всему, буйный дух с ними до сих пор не справился. Как, впрочем, и они с ним. Пришлось попотеть и участникам шоу.

Боролись с «нечистью» долго и упорно. По словам южноуральцев, съемки начались в 9 утра вторника, 20 мая, а закончились только около 5 утра среды.

И все это время за пределами съемочной площадки «экстрасенсов» ждали поклонники, пришедшие поделиться с ними своими проблемами и попросить совета.

Но к жаждущим общения миасцам участники шоу так и не вышли. Чем несказанно обидели преданных фанов. «Они занимались этим съемочным процессом, вообще не обращали внимания на людей, – возмущенно рассказала одна из жительниц Миасса. – Мы стояли, ждали под проливным дождем. Нас все прекрасно видели. Под конец нас там оставалось человек пять. Они, просто не обращая внимания, продолжали съемки».

Особенно обидело южноуральцев, что в других городах, как они говорят, участники съемок к людям выходили. В Миассе же поклонникам пришлось довольствоваться сухим объяснением сотрудников съемочной группы: «Нельзя, они не подходят». «Я считаю, что это отношение как к собакам, честное слово, – цитирует 74.ру обиженную поклонницу. – Я хотела обратиться по своей ситуации. Я уже очень долгое время к ним пытаюсь туда попасть, но идут одни отписки».

А другие жители Миасса недовольны тем, что для демонстрации талантов экстрасенсов выбрали такой рядовой случай, когда в городе есть загадки поинтереснее: «Пусть приедут в Машгородок в заброшенную поликлинику и проведут расследование, почему она так долго ремонтируется – таинственным образом деньги уходят куда-то», – пишут горожане в соцсетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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