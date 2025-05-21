«Трактор» остался без Кубка Гагарина

В решающем матче финала Кубка Гагарина челябинский «Трактор» в Ярославле уступает «Локомотиву» в овертайме – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , челябинцы вышли на лед с явным желанием побеждать и активнее начали встречу. Но по ходу первого периода игра выровнялась.

Команды действовали осторожно, не торопясь бить по воротам. Так что на первый перерыв хоккеисты отправились, не открыв счет.

Вторую двадцатиминутку вновь острее начали гости. Однако на 26-й минуте Владимир Ткачев отправился на скамью штрафников. И уже через 5 секунд ярославцы реализовали большинство. Отличился Мартин Гернат, в касание отправив шайбу в ворота Зака Фукале – 1:0.

На 28-й минуте встречи уже хозяева остались в меньшинстве: на 4 минуты удалили Андрея Сергеева. Но «Трактор» не смог воспользоваться этим.

Пытались челябинцы и в дальнейшем сравнять счет, но до окончания второго периода так и не смогли ничего сделать.

В начале третьего периода «черно-белые» вновь бросились отыгрываться. Но серия острых моментов не принесли главного – заброшенной шайбы.

Но «Трактор» продолжает атаковать. Наконец, на 56-й минуте «черно-белые» проводят очередную позиционную атаку. Александр Кадейкин отдал передачу на синюю линию, и Стивен Кэмпфер ударил с популярной в этой серии позиции – 1:1, голкипер хозяев не видит летящую шайбу. Овертайм.

На 62-й минуте матча Сергей Телегин отправляется на скамью штрафников за блокировку – в меньшинстве «Трактор». Но выстояли челябинцы.

И все-таки не хватает удачи «черно-белым» сегодня. На 69-й минуте встречи Максим Шалунов ставит крест на надеждах челябинцев продлить серию – 2:1, «Локомотив» одерживает четвертую победу подряд и впервые в своей истории завоевывает Кубок Гагарина. У «Трактора» – только серебряные медали чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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