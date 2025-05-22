22 мая ожидаются следующие события – Челябинск

22.05.2025, четверг

10:00 Челябинск – Большая конференция маркетологов на Урале «Завод» (МТС Live Холл, ул. Труда, 181)

10:00 Челябинск – Занятие «Компьютерная грамотность – веление времени: социальные сети» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча «Иммунитет» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

11:00 Челябинск – Курс активного долголетия (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Исторический лекториум «Туполевы» к 100-летию со дня рождения авиаконструктора А.А. Туполева (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

12:00 Челябинск – Либмоб «Это важно человеку – знать дорогу в библиотеку» на улице Агалакова (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция дублер-шоу «Библиотекарь на час» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Концерт «Музыкальная культура» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Встреча «Казаки на Урале» в клубе «Старая пластинка» с участием казачьего вокально-инструментального ансамбля «Чуриловский курень» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

16:00 Челябинск – Старт проекта «Медиапрактикум для НКО» – образовательной программы для некоммерческих организаций, которые хотят заявить о себе громко и эффективно (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

16:00 Челябинск – Экономическая игра «Денежный поток» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:30 Челябинск – Литературная встреча «Судьбы высокий дар» к 120-летию М.А. Шолохова (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

17:30 Челябинск – Встреча с психологом-профориентологом «Как родители могут помочь школьнику в период сдачи экзаменов?» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Заседание английского клуба «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

18:00 Челябинск – Квартирник «Ноты и рифмы» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

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