Готовимся к пробкам: движение по Свердловскому проспекту в Челябинске частично закроют до конца июня

Движение по одной из ведущих магистралей в центре Челябинска частично закроют больше чем на месяц частично закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, очередной этап работ по реконструкции участка теплотрассы стартует в 22 часа 23 мая и продлится до 23 часов 30 июня.

На время проведения работ будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны по направлению к дворцу спорта «Юность».

Общественный транспорт в этот период будет следовать по измененным маршрутам.

Автобусы:

№15 – Парк Гагарина – проспект Ленина – Володарского – Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК;

№22а – ЧКПЗ – проспект Ленина – Красная – Каслинская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№35 – Новосинеглазово – Свердловский проспект – проспект Ленина – Володарского – Коммуны – Свердловский проспект – Приборостроителей;

№58 – Чистопольская – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – ЧВВАКУШ.

Троллейбус №12 направят по маршруту: АМЗ – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Коммуны – Свердловский проспект – Молдавская.

Для пассажиров автобусов №15 и №35 будет оборудована временная остановка на улице Володарского в районе дома 64б по проспекту Ленина.

Водителей и пассажиров просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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