Готовимся к пробкам: движение по Свердловскому проспекту в Челябинске частично закроют до конца июня

Движение по одной из ведущих магистралей в центре Челябинска частично закроют больше чем на месяц частично закроют.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, очередной этап работ по реконструкции участка теплотрассы стартует в 22 часа 23 мая и продлится до 23 часов 30 июня.
На время проведения работ будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны по направлению к дворцу спорта «Юность».
Общественный транспорт в этот период будет следовать по измененным маршрутам.
Автобусы:
№15 – Парк Гагарина – проспект Ленина – Володарского – Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК;
№22а – ЧКПЗ – проспект Ленина – Красная – Каслинская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;
№35 – Новосинеглазово – Свердловский проспект – проспект Ленина – Володарского – Коммуны – Свердловский проспект – Приборостроителей;
№58 – Чистопольская – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – ЧВВАКУШ.
Троллейбус №12 направят по маршруту: АМЗ – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Коммуны – Свердловский проспект – Молдавская.
Для пассажиров автобусов №15 и №35 будет оборудована временная остановка на улице Володарского в районе дома 64б по проспекту Ленина.
Водителей и пассажиров просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок.
Челябинск, Виктор Елисеев
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