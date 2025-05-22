Челябинец, обещавший тренеру конной школы «Рифей» «отмазать» ее от реального срока, предстанет перед судом

Житель Челябинска осужден за попытку хищения денег под видом передачи взятки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в покушении на мошенничество.
Дело южноуральца связано с нашумевшим расследованием о мошенничестве в конно-спортивной школе «Рифей». Напомним, тренер образовательного учреждения вместе с подельниками присвоила почти 2 миллиона рублей. Они покупали лошадей, а затем продавали их школе по завышенной стоимости.
Чтобы избежать реального срока, женщина обратилась к знакомым, пообещавшим за взятку решить вопрос.
В сентябре 2023 года челябинец сообщил ей, что на взятки правоохранителям судьям потребуется 1,5 миллиона рублей. На самом деле заниматься делом тренера спортшколы он не собирался, а деньги планировал забрать себе.
Но при передаче ему первых 500 тысяч рублей посредника между женщиной и мошенником задержали. Деньги изъяли.
Вину челябинец признал в полном объеме.
Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 тысяч рублей. Он взят под стражу в зале суда.
В отношении посредника в передаче взятки ранее вынесен обвинительный приговор.
Челябинск, Виктор Елисеев
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