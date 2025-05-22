В миндортрансе Челябинской области прошли очередные задержания

Силовики задержали чиновницу южноуральского миндортранса и начальника подведомственного министерству учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сотрудники УФСБ по Челябинской области начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Анну Курьянову и директора ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталью Чеснокову задержали после обысков у них на работу и дома.

По информации источников, это произошло в рамках расследования уголовного дела о коррупционных преступлениях в сфере дорожного строительства Южного Урала.

Напомним, задержания в министерстве начались в декабре прошлого года, когда по подозрению в злоупотреблении полномочиями в СИЗО отправили первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Станислава Харченко – давнего соратника главы региона, работавшего с ним еще в мэрии Норильска.

В середине февраля текущего года по подозрению в коррупционных преступлениях были задержаны и отправлены в Москву министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, экс-министр Дмитрий Никулик. Среди фигурантов уголовного дела называют также замначальника правового управления областного миндортранса Сергея Куликова, руководителей ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова и Константина Зарипова, экс-владельца «Южуралавтобан» Геннадия Вильшенко и сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского – Александра.

По данным следствия, все они могли быть причастны к растрате бюджетных средств на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

В апреле у силовиков появились вопросы к первому заместителю начальника правового управления Станислава Куликова, замглавы управления Ирине Клементьевой и бывшему руководителю правового управления Алексею Плюте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube