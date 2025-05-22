В Челябинске столкнулись «Камаз» и трамвай

Металлургический район Челябинск на время остался без трамвайного сообщения из-за ДТП на путях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 22 мая, в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия».
На перекрестке Шоссе Металлургов и Жукова столкнулись трамвай и «Камаз», когда водитель грузовика не пропустил общественный транспорт при повороте через трамвайные пути.
Из-за ДТП временно закрыли движение трамваев на ЧМЗ. В настоящее время сообщение восстановлено.
Челябинск, Виктор Елисеев
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