«Рекомендуем водителям воздерживаться от поездок»: на Южном Урале сохраняется дождливая погода

В Госавтоинспекции призвали южноуральцев не отправляться в дальние поездки без необходимости.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, на территории региона сохраняется дождливая погода.

В период дождливой погоды Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать меры предосторожности и быть особенно внимательными на дорогах.

«Рекомендуем водителям воздерживаться от поездок – именно ухудшение видимости при неблагоприятных погодных условиях провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше останьтесь дома», – советуют представители ведомства.

В случае, когда ехать обязательно, южноуральцев призвали соблюдать следующие правила безопасности на дороге в условиях дождливой погоды. «Как только начинается дождь, плавно снизьте скорость, – советуют в ГАИ. – Держите дистанцию до впереди идущего автомобиля чуть больше, чем обычно, так как тормозной путь на мокрой дороге увеличивается. Старайтесь избегать резких перестроений и крутых поворотов руля. Если при проезде лужи началось аквапланирование, не нажимайте резко на тормоз. Крепко держите руль и просто отпустите педаль газа – машина замедлится сама. Если вы попали в очень сильный дождь, обязательно включите противотуманные фары, если они есть на вашем автомобиле. А еще лучше, остановитесь на безопасном участке и переждите ливень».

Пешим участникам дорожного движения госавтоинспекторы также рекомендует быть предельно внимательными и переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода, а на одежде использовать световозвращающие элементы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube