Южноуральцы готовятся к сезону аллергии

Челябинцы стали усиленно готовиться к сезону аллергии.

Температурные аномалии весны текущего года добавили сюрпризов людям, подверженным аллергии на пыльцу. Согласно обезличенным данным «МегаФона», в Челябинской области интерес к сайтам мониторинга концентрации пыльцы стал планомерно расти с середины апреля. Индекс интереса к этой теме достиг максимальных значений в конце месяца – тогда трафик на тематические ресурсы вырос сразу на 35%.

Пик обращений челябинцев, следящих за появлением пыльцы в воздухе, пришелся на 25 апреля. В этот день зафиксировано пятикратное превышение трафика по сравнению со среднемесячными значениями.

Специализированные ресурсы позволяют отслеживать уровень концентрации пыльцы в воздухе. Это помогает минимизировать риски развития неприятных симптомов и тем самым облегчить течение заболевания.

Согласно данным медицинской компании «СберЗдоровье», с марта по середину мая 2025 года количество телемедицинских консультаций и записей на очный прием к врачам-аллергологам увеличилось на 32% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Причем пик записей приходится на апрель – как в 2024-м, так и в 2025 году.

Годом ранее чаще всего на прием к врачу записывались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани, в этом – жители Сочи, Москвы, Великого Новгорода и Саранска.

Наибольшее количество консультаций врачей и в 2024, и в 2025 годах пришлось на аудиторию моложе 18 лет: в структуре спроса в прошлом году она составила 32%, а в текущем – 38%. По словам врача-аллерголога-иммунолога медицинской компании «СберЗдоровье» Дарьи Чернушевич, это связано с тем, что чаще всего сезонная аллергия дебютирует в детском или подростковом возрасте. Однако она может проявиться впервые и у взрослого. Так, следующими в структуре спроса в порядке убывания значатся пациенты возрастных категорий 25-34 (21%), 18-24 (19%), 35-44 (14%), 45-60 (10%), 60+ (5%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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