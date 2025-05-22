Треть поставок уральских металлургов получает трубная отрасль

ММК занимает лидирующие позиции в поставках трубной отрасли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», треть всех поставок продукции ММК на российский рынок приходится на листовой прокат для трубной отрасли.

Компания осваивает выпуск металлопродукции с уникальными характеристиками и повышает уровень взаимодействия с клиентами. Об этом ведущий специалист ММК по работе с предприятиями трубной промышленности Александр Маргишвили рассказал на конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» в Екатеринбурге.

В своем выступлении спикер отметил, что 82% произведенного на ММК проката реализуется на российском рынке. Треть от этого объема приходится на трубную промышленность. Более 60% всех отгрузок металла для труб в РФ – это «домашние» направления – Урал, Сибирь и Поволжье.

Несмотря на общую отрицательную динамику по рынку, в 2024 году отгрузка ММК в сегмент сохранилась выше уровня 2021 года. Компания сохраняет лидерство по поставкам плоского проката для нужд трубной промышленности. Удерживать планку удается за счет эффективной реализации, которая, в свою очередь, обусловлена выгодным географическим положением производственной базы, качественной логистикой, широким сортаментом продукции.

«Продукция ММК используется при производстве всех видов сварных труб, включая трубы большого диаметра для магистральных трубопроводов. Качество магнитогорского проката позволяет изготавливать трубы для использования в суровых климатических зонах, при экстремальных условиях эксплуатации, под высоким давлением», – уточнил Александр Маргишвили.

По его словам, компания поступательно совершенствует характеристики продукции для трубной отрасли. В 2024 году на комбинате освоено производство проката с уникальными характеристиками коррозионной стойкости для магистральных газо- и нефтепроводов без внутреннего защитного покрытия из стали марки 13ХФА класса прочности К52 толщиной 10,0-20,0 мм. К индивидуальным характеристикам в данном случае относятся высокая сопротивляемость общей коррозии в СО2 среде (не более 0,1 мм/год) и повышенная хладостойкость (KCV-60).

Также на ММК разработана и внедрена технология производства стали марки 15Г2СФ класса прочности 390 категории 12 по ГОСТ 19281-2014, толщиной 3,0-10,0 мм. Кроме того, освоен выпуск хладостойкого (KCV-52 ̊C) толстолистового проката из стали марок Grade60 размерами 12,7х1540х12050 мм, Grade70 размером 15,9х2478х1205 мм и 34,9х2419х12050мм мм по ТC 14-101-1302-2023 в состоянии поставки после нормализующей прокатки.

Основным ориентиром сбытовой политики компании является развитие клиентоориентированности. Для этого совершенствуется система логистики и продаж, внедряются цифровые сервисы. Особое внимание уделяется развитию онлайн-продаж через маркетплейс ММК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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