Пять трамваев в Челябинске изменят маршруты

В Челябинске изменят трамвайные маршруты, следующие в Металлургический район.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», ограничения вводятся в связи с проведением работ на переезде 50 лет ВЛКСМ – Черкасская.

«С 9 часов 23 мая до 6 часов 26 мая трамваи №3, №14, №18, №20 из центра, с северо-запада и из Ленинского района будут следовать до Першино, а трамвай №19 – отменяется».

Движение трамвая №9 по трассе ЦХП – Коксохим будет организовано 6 вагонами.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube